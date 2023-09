Fedez ricoverato in ospedale, Chiara Ferragni scappa via da Parigi: «Salita sul primo aereo per un'emergenza»

di Redazione web

Fedez ricoverato in ospedale, Chiara Ferragni lascia di corsa la Parigi Fashion Week per tornare a Milano e raggiungere il marito. Come riporta il Corriere della Sera, il rapper sarebbe in ospedale per alcuni accertamenti. Alcuni rumor raccontano di una operazione d'urgenza, ancora non confermata ufficialmente.

La storia di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha condiviso una storia su Instagram in cui, insieme alla migliore amica Chiara Biasi prende un aereo per tornare a casa, a Milano, dalla Paris Fashion Week. La didascalia è una dedica all'amica che dice: «Alla migliore amica che salta sul primo aereo con te quando hai un'emergenza». Rientro a casa che preoccupa, quello di Chiara Ferragni e i fan si sono subito chiesti: «Si tratta di Fedez?»

Chiara Ferragni ha dovuto lasciare in anticipo la Paris Fashion Week e saltare sul primo aereo insieme alla sua amica di sempre, Chiara Biasi a causa di un'emergenza. L'imprenditrice digitale non ha raccontato cosa sia successo, tuttavia, l'assenza di Fedez dai social ha allarmato non poco i fan.

Intanto Chiara Ferragni è a casa a Milano con Leone e Vittoria, mentre i fan restano in attesa del ritorno di Fedez sulle storie Instagram.

Mr Marra, amico di Fedez, durante una live su Twitch ha chiesto ai suoi fan di mandare un abbraccio al rapper e imprenditore milanese. «E non dico altro», ha chiuso Mr Marra, alimentando la preoccupazione dei fan.

Mr Marra è diventato un amico molto stretto di Fedez, dopo che ha preso il posto di Luis nel podcast Muschio Selvaggio.

