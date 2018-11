Fedez racconta come nasce "Prima di ogni cosa", la canzone dedicata al figlio Leo

Sabato 3 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il cantante e giudice di Xfactorha raccontato la genesi di «Prima di ogni cosa», il singolo appena uscito avuto con, in un' intervista per Vanity Fair di Lavinia Farnese. Il rapper ha anche spiegato, parlando dell'attività social sua e della compagna, che: «Spesso veniamo percepiti come distorti perché mettiamo online molto di noi, ma non è così. Siamo una famiglia normale, che come ogni famiglia normale ha polaroid che tiene solo per sé».LEGGI ANCHENella canzone dedicata al figlio Fedez canta che «tutto ora combacia» («Il primo bacio, il primo giorno a scuola, il primo giorno in prova. il primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scotta»), e dove passato («gli schiaffi presi in piazza e l’inchiostro sulle braccia») e volontà («vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato») si fondono in un presente tenero e stravolgente, con priorità ribaltate.Il rapper racconta di aver scritto la canzone in parte mentre Chiara Ferragni era ancora in cinta e in parte dopo la nascita di Leo: «Ma è un brano che ha dentro una ventina di versioni diverse. Ci tenevo talmente tanto a farlo bene». Dalla prima reazione, pare che la canzone sia piaciuta a Leo.Nel videoclip c'è un Fedez sdoppiato che, appoggiato a un muro, si guarda com’è diventato, con Chiara e Leone stretti sul divano. «Ne avevo fatto uno in Italia di video, ben girato, ma non rispondeva al mio desiderio di qualcosa di semplice, naturale, emozionale. Così l’abbiamo rifatto con pochissimo budget in America. Grazie a Darren Craig, noto per avere firmato anche i video di Shakira, Rihanna, Justin Timberlake. E sì, quello sono io che realizzo quante storie e combinazioni ho attraversato per arrivare fin qui».