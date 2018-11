PRIMA DI OGNI COSA - IL VIDEO

PRIMA DI OGNI COSA - IL TESTO

Sabato 3 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il video del nuovo singolo di- è finalmente online. C'era molta attesa per questa nuova oper del rapper che torna - dopo il lungo sodalizio con J-Ax - a cantare da solo. La nuova canzone di Fedez era stata resa pubblica qualche giorno fa. Ora su Youtube è arrivato il video di Prima ogni cosa, la canzone che Fedez ha dedicato a suo figlio Leone.Cerca un po’ di te nei testi di De Andrèci saranno lividi di cui andare fieroaltri menoma la verità uguali a metàsono solamente un bambinoche chiamerai papàPerché in testa c’ho la Nasaperché non sono mai a casail cuore consumato come delle vecchie Vanse tutti gli schiaffi presi in piazzae l’inchiostro sulle bracciatutto ora combaciaTua madre che mi baciaIl primo bacio, il primo giorno a scuola, il primo giorno in provail primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scottaed è la prima volta anche per meche vedo teprima di ogni cosaprima di ogni cosaE ho preso appunti per tutte le volte che ho sbagliatoho un manuale d’istruzioni dove d’istruzioniè scritto attaccatoe tu sei il primo posto in questa vita che mi sembra nuovaprima di ogni cosaprima di ogni cosaUn cinico spietato che non si è mai adattatoche non si è mai goduto ciò che la vita gli ha datopoi sei arrivato tu e tutto si è fermatovorrei insegnarti tutto quello che non ho imparatoPerché in testa c’ho la Nasaperché non sono mai a casail cuore consumato come delle vecchie Vanse tutti gli schiaffi presi in piazzae l’inchiostro sulle bracciatutto ora combaciaTua madre che mi baciaIl primo bacio, il primo giorno a scuola, il primo giorno in provail primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scottaed è la prima volta anche per meche vedo teprima di ogni cosaprima di ogni cosaE ho preso appunti per tutte le volte che ho sbagliatoho un manuale d’istruzionidove d’istruzioni è scritto attaccatoe tu sei il primo posto in questa vita che mi sembra nuovapr1ma di ogni cosaprima di ogni cosaPr1ma di ogni cosaprima di ogni cosa