Fedez, nuovo attacco a Giorgia Meloni: «Quando sbagliano i suoi membri di Governo chiedono scusa e pagano di tasca loro?»

Fedez, a pochi minuti di distanza dal video pubblicato da Chiara Ferragni sui suoi canali social in merito alla questione del pandoro Balocco, ha voluto dire la sua su Threads.

Il rapper ha rivolto un attacco diretto al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, taggandola nel suo post.

Fedez, le parole sulla premier Meloni

Fedez ha scritto: «Gentile Presidente del Consiglio @giorgiameloni, visto che bisogna diffidare da noi. Le risulta che i componenti del suo governo alcuni che sono indagati per reati gravi altri che fanno fermare i treni come se fossero in un taxi quando sbagliano chiedono scusa e pagano di tasca loro?Ha trovato il tempo di parlare di noi che lavoriamo col web ci parli di Santanchè, della famiglia La Russa, la ex sottosegretaria Montaruli condannata, Andrea Delmastro e la lista potrebbe continuare all’infinito…», ha scritto il rapper su Threads.

Parole dure sui social da parte di Fedez: il caso pandoro Balocco da alcuni giorni ormai tiene banco e anche dal palco di Atreju Giorgia Meloni aveva fatto riferimento alla vicenda che riguarda la Ferragni.

