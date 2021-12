Fedez: «Non posso spoilerarvi dove sono». Ma i fan capiscono tutto, anticipazioni svelate

«Fedez non ce la fa a non spoilerare», è uno dei tweet che commentano le ultime stories su Instagram del marito di Chiara Ferragni nello studio di Amici. L'allusione è a quanto il cantante fece poco prima del Festival di Sanremo, quando fece ascoltare per errore il brano che avrebbe portato sul palco dell'Ariston con Francesca Michielin violando il regolamento della kermesse. Oggi ha pubblicato le immagini di un luogo che i fan non hanno potuto non riconoscere. Svelate le anticipazioni della prossima puntata del talent.

Leggi anche > Soleil e il GF Vip, le donne si ribellano contro il programma: «Perché la trattano diversamente? La devono fermare»

Fedez ad Amici, lo spoiler

Fedez dice di non voler spoilerare nulla, ma di fatto sembra essere proprio nel corridoio e nell'aula di danza più famosi d'Italia. Con lui anche Alessandra Amoroso, che potrebbe essere l'altra ospite della puntata che è stata registrata oggi e che andrà in onda la settimana prossima. Il tutto viene pubblicato proprio mentre va in onda un'altra puntata del programma condotto da Maria De Filippi apparentemente in diretta.

Fedez ad Amici, lo spoiler

«Non posso spoilerarvi dove sono, forse… ma posso spoilerarvi la coreografia che farò», ha scherzato il rapper. La conferma che fosse ad Amici è arrivata quando ha pubblicato la storia da un’aula di ballo: «Ho fatto un’ora di prove. Non si scherza un ca**o raga», quindi ha aggiunto «sarà bellissimo». Al popolo dei social non sfugge nulla: «Un ringraziamento speciale a fedez che, eccezionalmente, è diventato la talpa numero 1 di oggi». E ancora: «Fedez: “non posso dire dove sono” sempre lui: mette storie nel corridoio e nella sala più famose d’italia con tanto di ballerini riconoscibilissimi».

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Dicembre 2021, 22:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA