Fabrizio Corona choc su Chiara Ferragni : «Se me la tromb***?». La sua risposta fa infuriare i fan: «Vergognoso». A 24 ore dalle foto hot di Chiara Ferragni in lingerie trasparente continuano i commenti tra i follower di Instagram. Ma sono le parole di un follower in particolare, Fabrizio Corona, a spiazzare tutti.

Sotto al suo ultimo post, Fabrizio Corona ha risposto a una sua fan che, senza peli sulla lingua, gli ha chiesto: «Te la tromb*** Chiara Ferragni?». E lui in maiuscolo (che nel linguaggio dei social è l'urlato) ha risposto: «Sì!». Immediato lo sdegno dei follower: «Dovreste vergognarvi tu e quella che ha scritto una domanda del genere». Ma non è tutto.

Chiara Ferragni e Fabrizio Corona

Un fan di Chiara risponde a Corona: «Non fa nulla, tanto nessuno ti cag***. Meno che mai la Ferragni». La risposta dell'ex re dei paparazzi non si fa attendere: «Mmm... Secondo me se la incontro...». Risponderanno Chiara Ferragni e Fedez alle provocazioni di Corona o le faranno cadere nel nulla? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 14:56

