Chiara Ferragni: «A Milano troppa violenza, è allarme sicurezza». L'appello al sindaco Sala

Chiara Ferragni denuncia la situazione «fuori controllo» della sicurezza nella città di Milano. La influencer, in una storia su Instagram, si rivolge direttamente al sindaco della città Giuseppe Sala, chiedendogli di fare qualcosa perché in città c'è troppa violenza.

«Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua ad esserci a Milano. Ogni giorno - ha scritto - ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell'incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto». «La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli - ha concluso - abbiamo bisogno di fare qualcosa. Mi appello al nostro sindaco Beppe Sala».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Luglio 2022, 16:04

