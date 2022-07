Chiara Ferragni ancora nuda su Instagram: «Free the nipple». Il post infiamma i fan

Chiara Ferragni è sempre più hot. Dopo aver pubblicato la foto dei pantaloni invisibili, ecco un altro topless che infiamma i follower di Instagram. La moglie di Fedez ama stupire i suoi followers, con foto magari stravaganti e divertenti che mettano in luce il suo corpo, un modo di interpretare il ruolo della donna libera che piace sempre di più ai suoi fan.

E proprio per il suo voler dimostrare al mondo di essere una donna libera, seglie spesso di sposare la causa della campagna «Free the nipples», letteralmente «liberate i capezzoli», un movimento contro la censura del capezzolo femminile e l’abbattimento di queste disuguaglianze di genere.

Celebrità di tutto il mondo aderiscono alla campagna postando le loro foto in topless sui social sfidando la censura. E tra loro non può certo mancare anche l'influencer più famosa al mondo: Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale già da tempo stava facendo discutere per le sue foto provocanti e senza veli che a cadenze regolari infiammano in web e fanno discutere.

E così anche in questo caso, Chiara Ferragni, ha deciso di pubblicare una foto che la ritrae a bordo di uno yatch in topless con i capezzoli che vengono sapientemente coperti da due cuoricini bianchi per evitare la censura di Instagram e la didascalia alla foto è un invito a cancellare definitivamente le disuguaglianze di genere che si trovano sul noto social. Tanti utenti si sono riversati sotto il post della Ferragni per approvare la liberalizzazione dei capezzoli femminili su Instagram: una decisione che metterebbe d'accordo tutti, sia uomini che donne, e che in molti attendono a gloria.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Luglio 2022, 18:46

