Chiara Ferragni, il "regalo" incredibile a Leone: «È atterrato sul terrazzo di casa!». Il bimbo senza parole

Chiara Ferragni , il "regalo" incredibile a Leone: «È atterrato sul terrazzo di casa!». Ieri, il primogenito di casa Ferragnez ha ricevuto una "visita" inaspettata da uno dei suoi miti. Nelle stories di Instagram, Fedez ha documentato l'incontro straordinario. Ma andiamo con ordine.

Leggi anche > Pomeriggio 5 chiude, Barbara D'Urso in lacrime in diretta: «Mi commuovo come una deficiente...»

Nel filmato, Leone è sulla mega terrazza di City Life con mamma Chiara e papà Federico. Il bimbo annuncia ai genitori: «È passato Ironman, è passato lì!». Indicando un punto proprio sul loro terrazzo. Chiara Ferragni, intenerita, prende in braccio il figlio e gli chiede: «Davvero è passato?». E il bimbo sicuro risponde: «Sì, è passato a salutarmi come tutti i pomeriggi». A quel punto, una voce fuoricampo (probabilmente Fedez) saluta il bimbo: «Ciao Leone». E il piccolo emozionato risponde con la manina: «Ciao Ironman!».

Didascalia

Ovviamente, si tratta di una tenera gag che Fedez organizza per regalare al figlioletto (amante dei supereroi) il saluto del suo beniamino. E chissà che Ironman non passi davvero sui cieli di City Life, almeno nei sogni del bimbo. Neanche a dirlo, boom di like.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Maggio 2021, 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA