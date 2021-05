Pomeriggio 5 chiude, Barbara D'Urso in lacrime in diretta: «Mi commuovo come una deficiente...»

Pomeriggio 5 chiude per l'estate, Barbara D'Urso si commuove in diretta: «Mi emoziono come una deficiente...». Oggi ultima puntata di stagione del programma di Canale 5. Nel corso della puntata, è accaduto anche un episodio curioso. Durante il talk dedicato ai ritocchini dei vip, la conduttrice ha intervistato in collegamento alcuni medici estetici.

Tra loro, il chirugo plastico Alessandro Gualdi, spesso ospite nel salotto di Canale 5. Durante il dibattito però, accanto al prof appare una bimba. Barbara D'Urso, incredula, blocca l'intervista e chiede a Gualdi: «È spuntata una bimba, chi è?». Il medico spiega tutto: «Ti voleva salutare...». E la bimba saluta in camera la conduttrice.

Il programma riprende e si arriva al gran finale. Barbara D'Urso congeda i suoi ospiti e ringrazia tutto lo staff di Pomeriggio 5. Poi commossa saluta il pubblico: «Ci vediamo i primi giorni di settembre. Grazie per questa fortunata 14esima edizione. Mi emoziono sempre come una deficiente... A settembre».

