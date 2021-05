Chiara Ferragni, la sorella Valentina lancia i bracciali col cordoncino. Ecco il prezzo. Fan delusi: «Com'è possibile?»

Chiara Ferragni , la sorella Valentina lancia i bracciali col cordoncino. Ecco il prezzo. I fan: «Com'è possibile?». Oggi, Valentina Ferragni ha lanciato un nuovo articolo della sua collezione di gioielli Valentina Ferragni Studio. Dopo il mono orecchino e le collane, arriva "Kate" il braccialetto con l'iconico triangolo d'argento bagnato d'oro, che si chiude con un cordoncino ecosostenibile, ottenuto dalle bottigliette di plastica. Oggi cominciano i preordini e anche Chiara Ferragni lancia il colorato monile sulle sue stories.

Ecco com'è descritto il braccialetto sul sito ufficiale: «Bracciale / Cavigliera Argento 925. Placcatura in oro giallo 24kt. Lunghezza: 30 cm regolabile. Senza Nichel. Fatto in Italia. Filo 100% ecosostenibile». Il prezzo del gioiello green è di 48 euro.

Immediati i commenti entusiasti dei fan. «Stupendi, li vogliamo subito». E ancora: «Super glamour». Ma tra i tanti complimenti, spunta anche qualche lamentela: «Perché non avete fatto anche braccialetti con colori più neutri, bianco o nero?». E ancora: «Anche un modello argentato sarebbe stato bello...». In ogni caso, il bracciale-cavigliera Kate è un successo tra i fan. Si attende il sold out.

