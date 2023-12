Chiara Ferragni, la reazione dei fan al video di scuse: «Che i politici prendano esempio»

di Alessia Di Fiore

Oggi Chiara Ferragni ha pubblicato un video di scuse sul suo profilo Instagram in merito alla dinamica che l'ha coinvolta nello scandalo del pandoro Balocco. A sostegno dell'influncer sono accorsi non solo i familiari, ma anche numerosi fan, che hanno commentato il post di Chiara esprimendo il loro sostegno. In poche ore oltre 50mila commenti sotto al post della influencer in lacrime.

I commenti dei fan

Secondo tantissimi follower sbagliare è concesso, ma ciò che fa davvero la differenza è chiedere scusa e riparare ed è ciò che ha fatto la Ferragni. In molti hanno apprezzato il suo "metterci la faccia" e prendersi la respinsabilità di un errore a cui ha subito cercato di riparare.

Qualcuno addirittura ha usato lo spazio dei commenti sotto il post di Chiara per lanciare un appello ai politici, invitandoli a seguire l'esempio di qualcuno che ha sbagliato, ma che poi ha chiesto scusa correndo ai ripari.

Un utente scrive: «Scusate voi che state criticando Chiara Ferragni ci fate l’esempio di qualche politico che ha sbagliato e ha fatto una donazione per rimediare ai propri errori? Vi ricordiamo che alcuni di voi votano politici come Salvini il cui partito è stato condannato a risarcire lo Stato per aver truffa ai danno dello Stato o vogliamo parlare dei compagni della Meloni come Montaruli condannata per peculato che non ha risarcito nulla? Ogni tanto ragionate prima di insultare le persone.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Dicembre 2023, 19:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA