Chiara Ferragni, anche Pantene e Perfetti se ne vanno? E lei si gode la montagna

Chiara Ferragni non sta attraversando il miglior periodo della sua vita professionale: dopo il pandoro gate, infatti, per l'influencer sono cominciati i guai. Lo scandalo giudiziario che la vede coinvolta le sta portando danni ingenti a livello di immagine e anche di collaborazioni con noti brand del mercato italiano e non.

Alcune settimane fa, ad esempio, Safilo aveva interrotto il rapporto con l'influencere e ora altre due aziende avrebbero deciso di abbandonarla: Pantene e Perfetti, secondo quanto anticipa Selvaggia Lucarelli.

«Pantene e Perfetti lasciano Chiara Ferragni»

Selvaggia Lucarelli ha riportato nelle proprie storie Instagram che Pantene e Perfetti avrebbero deciso di abbandonare Chiara Ferragni, anche se, questo potrebbe non essere come sembra. Ovvero, il fatto che le aziende abbiano lasciato l’influencer non sarebbe strettamente correlato alla vicenda giudiziaria in cui l'influencer è coinvolta.

Infatti, stando alle testimonianze raccolte da Fanpage, Perfetti ha spiegato: «Trattandosi di una Limited Edition era già previsto il ritiro graduale dell'invenduto dal mercato dal mese di novembre delle scorso anno, anche se questa comunicazione è effettivamente recente ma in altri punti si è già provveduto in passato. C’è bisogno di liberare spazio, come sempre accade». Quindi, secondo l'azienda, la campagna pubblicitaria tra Chiara Ferragni e Perfetti starebbe volgendo naturalmente al suo termine.

Per quanto riguarda Pantene, invece, l’azienda non si è ancora espressa in merito.

Chiara Ferragni in montagna

Nonostante le nuove rivelazioni da parte di Selvaggia Lucarelli, Chiara Ferragni si starebbe godendo una giornata in montagna. Si presume sia con amici, dato che, Fedez, poco fa, ha pubblicato alcune storie su Instagram in cui si sta allenando.

