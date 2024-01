Chiara Ferragni, il saluto ai fan dal guardaroba extra lusso: «Buon venerdì a tutti quanti»

Il guardaroba extralusso, cabina armadio gigante o, come l'ha definita Fedez, una specie di Rinascente, sembra essere il posto sicuro nel mondo di Chiara Ferragni. L'influencer, infatti, non sta vivendo un periodo semplice vista la vicenda giudiziaria in cui è coinvolta ma se c'è un luogo in cui appare sempre sorridente, quella è casa sua e, appunto, la cabina armadio da sogno che compare spesso nelle sue storie.

Proprio tra borse, giacche e vestiti ha dato il suo "buongiorno" ai follower.

La storia Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, piano piano, sta tornando sempre più attiva su Instagram. Nell'era pre "padoro-gate", l'influencer postava storie e post a quasi tutte le ore del giorno, mentre ora, si sta limitando a qualche selfie o video distribuiti nell'arco della giornata. Così, ha fatto anche questa mattina, venerdì 26 gennaio, quando, sorridente, seduta nella postazione trucco e parrucco del suo armadio ha detto: «Buongiorno, buon venerdì a tutti quanti».

I fan più affezionati starebbero molto apprezzando lo sforzo dell'influencer nel mostrarsi serena e pacifica, anche se, in tanti non le crederebbero più e, infatti, i numeri parlano: l'imprenditrice continua a vedere calare il numero dei suoi follower. Prima dello scandalo dei pandori erano 29,7 milioni, ora, sono 29,3. Inoltre, in tanti non avrebbero apprezzato il fatto che Chiara abbia, prima, negato i commenti sotto ai post e, poi, li abbia limitati mantenendo, quindi, solo quelli positivi.