Chiara Ferragni, lite furiosa con Fedez sullo yacht. Urla dal ponte, fan increduli. Poi la svolta...

Chiara Ferragni , lite furiosa con Fedez sullo yacht. Urla dal ponte. Fan increduli: «Che succede?». Questa estate i Ferragnez ci hanno abituato a foto e video d'amore in posti idilliaci. Dalla Costa Smeralda in Sardegna alla Costiera Amalfitana. Ma proprio durante la crociera nelle acque campane qualcosa non sarebbe andato per il verso giusto.

Il settimanale Chi ha immortalato Chiara Ferragni e Fedez intenti a litigare sul ponte dello yacht. I due non se le sarebbero mandate a dire, gesticolando in maniera animata. La foto, che ha fatto il giro del web, ha sorpreso i fan. Ma niente paura. Il battibecco è già rientrato.

Chiara e Fedez, tornati a Milano, si stanno preparando a festeggiare domani il loro terzo anniversario di matrimonio. Questa volta da genitori bis. E c'è già aria di sorpresa super romantica. Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Agosto 2021, 22:04

