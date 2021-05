Leone, lite "furiosa" con Fedez: «Non si fa!». Interviene anche Chiara Ferragni

Leone, lite "furiosa" con Fedez: «Non si fa!». Chiara Ferragni reagisce così. Pochi minuti fa il rapper ha postato un video in cui ha immortalato uno scambio inaspettato di battute con il figlioletto di tre anni. Nel tenero filmato, Fedez improvvisa un "trucco di magia" per Leone, ma la reazione del bimbo non è quella attesa.

Il cantante finge di rubare il latte di Tom, il gattino dei cartoni animati, mettendosi accanto alla televisione. E poi, completa la gag "soffiandogli" il latte in faccia. Ma la trovata del rapper e i "dispetti" al gattino dei cartoon fanno infuriare Leone. «Non si fa!», esclama il bambino alzandosi dal divano e spiazzando il papà.

Interviene anche Chiara Ferragni: «Come non si fa?». Ma il bimbo ribadisce la sua posizione, come a dire: «Niente dispetti a Tom». Fedez commenta intenerito: «Leone davanti alle ingiustizie». I fan sono con lui.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Maggio 2021, 14:59

