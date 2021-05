Chiara Ferragni lancia le infradito di gomma con l'occhio, già sold out. Ecco il prezzo. Fan furiosi: «Una follia». L'imprenditrice digitale ha lanciato un nuovo articolo della linea Chiara Ferragni Collection, destinato a diventare un cult dell'estate 2021. Si tratta delle infradito con l'iconico occhio.

Ecco come sono descritte le ciabattine glamour sul sito ufficiale Chiara Ferragni Brand : «Infradito in gomma con motivo floreale. Dettaglio "Logomania" sulle fascette e attorno alla suola». Le flip-flop sono disponibili in rosa, nero e fantasia floreale. Ma quest'ultima, neanche a dirlo, è già sold out. Il prezzo è di 49 euro.

Le infradito della moglie di Fedez sono state lanciate anche sul profilo Instagram Chiara Ferragni Brand: «Le tue migliori compagne per l'estate». Immediati i like e i complimenti dei fan. Ma c'è qualcuno che storce il naso: «50 euro un paio di infradito di gomma? Una follia». E ancora: «Sono troppo costose». Ma sono già un cult.

