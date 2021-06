Elisabetta Canalis torna in Italia? L'indiscrezione: «Condurrà una trasmissione in tv»

Elisabetta Canalis pronta a tornare in Italia per condurre uno show tutto suo in tv. Dopo anni di vita a Los Angeles insieme al marito Brian Perri la showgirl sarda potrebbe aver deciso di rientrare in patria per qualcosa in più di una vacanza. Almeno secondo quanto riporta Novella2000, che ne decreta il ritorno in tv al timone di "Vite da copertina", su Tv8.

Se così fosse, Elisabetta Canalis andrebbe a ricoprire il ruolo che in passato è stato di Alda D'Eusanio, Elenoire Casalegno, Giovanni Ciacci e Rosanna Cancellieri a distanza di otto anni dalla sua ultima conduzione tv con Zelig. Qualche indizio, anche social, c'è: dai giorni trascorsi a Roma per girare uno spot alla foto della serata fuori a Milano. Che siano il preludio di un ritorno? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Giugno 2021, 08:48

