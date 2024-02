C'è Posta per Te, Sergio: «Dopo la morte di mia moglie mi sentivo in colpa verso le mie figlie». L'emozione di Michele Morrone

di Redazione web

Michele Morrone è stato il primo ospite della puntata di sabato 3 febbraio di C'è Posta per Te. L'attore, visibilmente emozionato, ha fatto la sua entrata in studio dopo il video presentazione lanciato da Maria De Filippi. «Non sono abituato a questi contesti ma ci provo», ha detto l'attore. «Stai tranquillo, andrà tutto bene», l'ha rassicurato lei spiegando che sarebbe stato protagonista della storia di Sergio e della figlia Marta.

Il dolore di Sergio

Morrone è stato invitato a C'è Posta per Te perché idolo della protagonista della storia: la giovane Marta. Ragazza di Siracusa che ha perso la mamma qualche tempo fa in seguito a una brutta malattia. Papà Sergio ha voluto fare una sorpresa alla figlia, perché, come raccontato da Maria, si sente in colpa. Forse in passato, spiega la conduttrice, ha trascurato le sue figlie e ha anche spiegato che da quando non c'è più la moglie, svolge tutte le faccende domestiche e cerca di non far mancare nulla alle sue figlie.

Sergio, nonostante sia stato rassicurato dal sorriso di Marta (seduta dall'altra parte della busta), spiega spesso di non sentirsi adeguato anche perché, in passato, è stato molto impegnato con il lavoro e si è perso molte tappe importanti della vita delle sue figlie.

L'incontro di Marta con Michele Morrone

Dopo la commozione di Sergio e Marta, che hanno ripercorso la loro storia tramite il racconto di De Filippi, la ragazza ha incontrato Michele Morrone.

«Questo è il copione originale del mio film (365 giorni, ndr) che so che ti è piaciuto. Te lo regalo e c'è anche una piccola dedica. Te lo regalo molto volentieri», ha concluso l'attore, in seguito a battute e riferimenti alla gelosia del papà.

