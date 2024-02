C'è Posta per Te, Graziana cerca la mamma che non vede da 15 anni ma lei non vuole ricucire i rapporti: «Ho cercato di dimenticarla»

di Redazione web

Una delle storie raccontate durante l'ultima puntata di C'è Posta per Te ha lasciato davvero molto sorpreso il pubblico del programma. Le protagoniste sono Graziana, che si è presentata in studio con il marito, e la mamma Maria Stella che non vedeva da più di 15 anni, in seguito alla morte prematura del fratello causata da un incidente con il motorino. La signora chiamata dalla figlia, però, non ha fatto nessun passo verso di lei per ricucire il rapporto.

La storia

Graziana si è rivolta a Maria De Filippi per cercare di ricucire il proprio rapporto con mamma Maria Stella. Le due donne non si vedevano dal giorno del funerale del fratello della 25enne, venuto a mancare dopo un incidente. In seguito alla tragedia, Maria Stella ha deciso di fuggire con l'uomo con il quale stava tradendo il marito, lasciando, così, anche le figlie piccole che, stando a quanto racconta Graziana, non avrebbe mai cercato.

La donna ha accettato l'invito a C'è Posta per Te ma, una volta in studio, non è proprio sembrata propensa a riaprire il dialogo con Graziana che le ha detto: «Ti sei persa tutto della mia vita.

“Per me già questa è una risposta” #CePostaPerTe pic.twitter.com/sZps6qb0Bt — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 3, 2024

La risposta di Maria Stella

Quindi, messa sotto pressione dalle domande della figlia, la signora Maria Stella ha raccontato la sua versione dei fatti: «Mio marito non mi ha permesso di vedere i miei figli. Mi aspettavo che qualcuno bussasse alla mia porta. Ho cercato di dimenticare. Ormai è passato troppo tempo». Le due non hanno aperto la busta ma con grande amarezza, Graziana è comunque riuscita a dire: «Va bene così, mi sono tolta un peso dal cuore».

