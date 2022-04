Belen e De Martino, la confessione dell'amica: «Stefano le chiederà di sposarlo». L'indiscrezione

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Così diceva Antonello Venditti e pare proprio che Belen Rodriguez e Stefano De Martino abbiano preso alla lettera i versi della canzone. Si sono lasciati due volte e per due volte sono tornati insieme. A confermare il nuovo ritorno di fiamma, dopo le foto che poco spazio lasciavano a fraintendimenti, è stata la showgirl stessa a Le Iene, programma che ora conduce al fianco di Teo Mammucari.

Belen conferma il ritorno di fiamma con De Martino: «Tra poco ci lasceremo di nuovo»

Stefano e Belen, l'amore è tornato

Belen ha ufficializzato la passione ritrovata rispondendo a una ragazza che su Twitter le ha scritto: «Belén io un po' ti capisco. Perché ormai è chiaro che Stefano De Martino è come il vino buono che invecchiando migliora. Me lo faresti assaggiare?». La risposta dell'Argentina è stata tempestiva e ironica: «Vuoi assaggiare Stefano? Allora, ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta». E come dare torto alla Rodriguez.

Tra tira e molla la storia con De Martino va avanti da dieci anni con una nuova figlia da parte di Belen (avuta con Antonino Spinalbese) e diversi flirt attribuiti a lui, separazioni ma mai divorzi ufficializzati. Insomma la storia tra Belen e Stefano è degna di una telenovela. E la showgirl ha paura finisca un'altra volta. Ma sembrerebbe che stavolta le intenzioni del ballerino siano serie.

De Martino pronto alla proposta di matrimonio (bis)

A rivelare la chicca di gossip è stata un'amica della coppia che ha spifferato, a Nuovo, il piano segreto di De Martino: «Stefano ha intenzione di chiedere a Belen di sposarlo un’altra volta, così da sancire simbolicamente il nuovo inizio».

Nozze e figlio, ecco i progetti della coppia

Pare proprio stavolta i due facciano sul serio. D'altronde è stata Belen stessa a confessare a Verissimo che vuole un altro figlio, il terzo. E anche per Stefano la voglia di allargare la famiglia non si è mai assopita.

Paparazzate e weekend a parte sembra proprio che stavolta Belen e Stefano facciano sul serio, ormai i due convivono e il ballerino/conduttore ha già conosciuto la piccola Luna Marì. Una storia che sembra proprio indissolubile quella tra Belen e Stefano. Vedremo cosa ci riserverà la prossima puntata.

