Belen conferma il ritorno di fiamma con De Martino, ma poi scherza: «Tra poco ci lasceremo di nuovo»

Dopo tanti rumors, finalmente la conferma. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme. A confermare tutto è stata la stessa conduttrice delle Iene durante la puntata di ieri quando, nello spazio dedicato alle richieste e ai commenti più cattivi e pungenti, Rodriguez ha ricevuto una domanda piccante. «Belen io un pò ti capisco. Perché ormai è chiaro che Stefano De Martino è come il vino buono che invecchiando migliora. Me lo faresti assaggiare?» chiede un utente e Belen risponde, sorprendendo tutti: «Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta».

Scherzando, dunque, Belen ha formalizzato la sua reunion con il marito Stefano De Martino. Sposati nel 2013 e separati dal 2015, i due non hanno mai ufficializzato il divorzio. Le cronache rosa degli ultimi due anni si sono concentrate molto sulla loro storia lunga e tormentata. La Rodriguez è tornata tra le braccia di De Martino dopo la breve liaison con l’ex hair stylist Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto a luglio 2021 la piccola Luna Marì.

Dal matrimonio con Stefano è invece nato Santiago, che oggi ha nove anni. GIà nel 2019, i due avevano avuto un ritorno di fiamma e, ora, dopo una lunga pausa, la coppia ha deciso di regalarsi un’altra chance. Nell’ultimo periodo la Rodriguez e De Martino si sono concessi diverse fughe d’amore, da soli e con i figli.

L’ultima paparazzata, pubblicata dal settimanale Chi, ritrae la soubrette e il conduttore Rai al parco, insieme ai bambini. Stefano ha stretto subito un bel legame anche con Luna Marì. E non è escluso un altro erede in arrivo. A Verissimo, infatti, Belen ha ammesso di sognare di diventare mamma per la terza volta.

