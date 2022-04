Tomaso Trussardi, selfie-vendetta con l'ex moglie di Eros Ramazzotti (e frecciatina su Instagram)

Compleanno al sapore di vendetta? Sembrerebbe così. La querelle Trussardi-Ramazzotti, cominciata dopo la separazione dell'imprenditore da Michelle Hunziker, non si arresta. Lo stesso Trussardi, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva attaccato Eros sulla sua vicinanza all'ex moglie, sottolineando che «avrebbe potuto esserci di più quando serviva» e ancora: «ognuno stia al proprio posto».

E ora arriva un'altra stoccata di Tomaso. Durante la serata del 6 aprile, giornata in cui l'imprenditore ha compiuto 39 anni, sul suo profilo Instagram ha mostrato i vari festeggiamenti in corso e tra questi, una story con Marica Pellegrinelli, ex moglie di Ramazzotti. «L'è mia Er» ha scritto Tomaso a corredo della foto insieme alla modella. Una chiara e diretta battutina al cantante romano. Anche Marica, poi, riprendendo il post di Tomaso ha scritto in dialetto bergamasco «Ma del bù?», ossia: «Ma davvero?».

Marica e Tomaso erano ad una serata di beneficenza insieme. La battuta ironica rivolta ad Eros ha stupito i fan, e in molti hanno collegato il tutto ad una "rivincita" dell'imprenditore dopo la storica reunion di Michelle ed Eros nello show Michelle Impossible, in cui dinanzi a milioni di spettatori di Canale5, si sono dati un bacio, dicendo: «Siamo solo amici». Che questo abbia infastidito Trussardi?

D'altronde, se Tomaso qualche settimana fa avevo pubblicamente fatto gli auguri a Michelle per il suo compleanno, ora la showgirl non si è fatta viva sui social, se non con un like al post dell'ex marito. Tra le stories, infatti, Tomaso ha scritto anche «Grazie a tutti per gli auguri, anche a chi si è dimenticato»: che sia riferito proprio all'ex moglie?

