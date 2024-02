Belen Rodriguez in auto verso l'aeroporto: dove "fugge" la showgirl? Il mistero social

di Alessia Di Fiore

Dopo le numerose voci sulla rottura della showgirl argentina Belen Rodriguez con l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, pare che Rodriguez abbia proprio bisogno di una vacanza. La showgirl ha infatti di recente pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram che la ritrae in auto, la direzione? Ovviamente l'aeroporto, come si intuisce dall'emoji raffigurata nel video della showgirl. Sarà solo un viaggio di lavoro o voglia di staccare dalla quotidianità?

Ma dove starà andando la bella argentina?

Nel video pubblicato sui social sembrerebbe essere da sola, che sia in viaggio per motivi lavorativi? O che abbia un necessario bisogno di staccare dalla realtà e allontanarsi da tutto e tutti? Ancora nessuna risposta. Le possibilità sono infinite, potrebbe anche essere in partenza per una fuga romantica proprio con Lorenzoni, chissà.

Si attendono aggiornamenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Febbraio 2024, 17:52

