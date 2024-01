Belen e i capricci della piccola Luna Marì: «Pensavo fosse posseduta dal demone della Tasmania. Invece sono i terribili due»

di Cristina Siciliano

«I terrible two (i terribili due) non sono una leggenda metropolitana: i bambini a due anni hanno davvero un motivo per fare i capricci». Sono le parole di un post che Belen ha condiviso nelle sue Instagram stories e che tranquillizzano la showgirl, alle prese con i due anni della sua Luna Marì.

Dopo aver letto e condiviso il post Instagram della pagina 'Thebadpastina', Belen ha cercato di tranquillizzare (con un pizzico di ironia) tutte le mamme e i papà del mondo nella sua situazione, condividendo la sua esperienza con Luna Marì. «Ecco, adesso mi sento molto meglio - ha scritto Belen nelle sue Instagram stories -. Credevo che mia figlia fosse posseduta dal demone della Tasmania e invece posso fare sogni sereni».

Belen e Luna Marì

Belen e Luna Marì Spinalbese sono molto unite.

Belen e Antonino Spinalbese

Le litigate tra Antonino e Belen sembrano ormai finalmente giunte a termine. Attorno a Natale, i genitori di Luna Marì avevano avuto un lungo scontro social a suon di rancori, causati principalmente dalla decisione della conduttrice di trascorrere insieme alla figlia sia il 25 dicembre che il Capodanno. Una discussione che sembrava non trovare pace. E invece...

