Antonino Spinalbese, ecco il nuovo amore: chi è la tatuatrice di Genova (che ha un curioso legame con Belen)

di Dajana Mrruku

Antonino Spinalbese sembrerebbe aver ritrovato la serenità accanto ad una misteriosa ragazza. L'hair stylist è stato paparazzato in compagnia di una ragazza mora dai fotografi di Chi che ha seguito la coppia sino a casa di Spinalbese, dove sembrerebbe abbiano cenato e trascorso la serata insieme.

Secondo alcune ricerche, la coppia potrebbe aver trascorso insieme alcuni giorni insieme durante le vacanze di Natale, quando Antonino partì per la Francia.

Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla nuova fiamma e il curioso collegamento con l'ex fidanzata Belen Rodriguez.

La nuova fiamma di Antonino Spinalbese

Il suo nome è Ainhoa Foti Rodriguez, ha 25 anni ed è una famosa tatuatrice originaria di Genova. Se il nome vi suona familiare sarà probabilmente a causa del cognome della giovane, lo stesso dell'ex compagna Belen Rodriguez. Ma non è l'unica coincidenza particolare. Ainhoa infatti, lavora per un rinomato studio di tatuaggi, Sir Edward Tattoo, che può contare tra i clienti anche numerose celebrità come, appunto, Belen e Antonino Spinalbese.

Che i due si siano incontrati nello studio di tatuaggi? Per adesso nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni, né ha confermato i pettegolezzi sulla loro frequentazione, ma come si suol dire...

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Gennaio 2024, 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA