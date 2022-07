Belen Rodriguez "sparita" da Instagram: «Ho avuto il Covid. Ora sto bene, ma è stato pesante»

Belen Rodriguez era sparita da Instagram e in molti già ipotizzavano aria di crisi con Stefano De Martino. Ma questa volta il gossip non c'entrava niente. A smentire tutte le voci uscite fuori in questi giorni ci ha pensato la stessa showgirl argentina che sulle sue Instagram Stories ha annunciato: «Ho avuto il Covid».

Belen Rodriguez, sempre attiva sui social, aveva smesso di pubblicare su Instagram e per tutti è scattato l'allarme. L'ipotesi più cavalcata in questi giorni è che fosse di nuovo in crisi con Stefano De Martino, rumors poi smentiti dallo stesso conduttore napoletano proprio sui propri social. E, quindi, in molti continuavano a chiedersi cosa si celasse dietro alla sparizione social di Belen. Il motivo era un altro ed è ben presto venuto a galla. Una volta guarita, Belen è tornata alle sue attività social e in attesa di registrare la nuova edizione di Tu Si Que Vales, ha chiarito cosa le sia capitato in questi giorni.

«Ho avuto il Covid», racconta Belen Rodriguez ai propri follower. «Sono sparita per questo motivo: ora sono sana e salva ma è stato pesante, l'ho preso in maniera brutta» ha spiegato ai fan, ponendo poi l'attenzione sulle voci che hanno circolato in questi giorni. «Per quello sono sparita da Instagram per qualche giorno, non per le cavolate che hanno detto», ha concluso nei camerini di Tu Si Que Vales prima di concentrarsi sul talent show che vedremo in autunno.

