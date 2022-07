Shakira e Piqué, l'addio è definitivo: lui si è pentito, ma lei non vuole più saperne

La separazione tra Shakira e Gerard Piqué è sicuramente il gossip dell'estate 2022. La cantante colombiana ha scoperto l'ennesimo tradimento da parte del calciatore del Barcellona e da mesi, ormai, in Spagna e nel mondo non si parla di altro. Ma adesso la telenovela si anima di una svolta del tutto inattesa. Gerard Piqué ha capito di averla combinata grossa e si è pentito. Il blaugrana sta cercando in tutti i modi di riconciliarsi con la sua ex compagna, ma Shakira non ha alcuna intenzione di perdonarlo.

Che sia per convenienza o per sincero pentimento, questo probabilmente non lo sapremo mai, ma Piqué, secondo alcune indiscrezioni, è disposto a tutto per poter ricongiungere la famiglia ormai in frantumi. Il difensore del Barcellona, dopo il tradimento con una cameriera 22enne, vorrebbe riconquistare la ex compagna e madre dei suoi due figli, Milan (9 anni) e Sasha (7 anni). Ma la cantante colombiana non vuole più saperne. Anzi, vorrebbe lasciare la Catalogna e trasferirsi con loro negli Stati Uniti, a Miami.

Secondo quanto riportato da il fotoreporter Jodi Martin, Gerard Piqué avrebbe troncato la relazione con l'amante e «promette che sarà tutto diverso e che cambierà». Ma il punto di non ritorno è stato quell'annuncio pubblico in mondo visione che parlava di separazione. Un punto che ha messo fine a una storia lunga 12 anni e che Shakira non ha alcuna intenzione di riaprire.

Shakira ha alzato un muro tra sé e tutto ciò che gravita intorno al suo ex: case separate, contatti, amici, parenti. Tutto finito per la cantante colombiana, che secondo gli ultimi rumors avrebbe già voltato pagina con un nuovo misterioso fidanzato.

Da sciogliere resta lo spinoso nodo dei figli. Shakira vorrebbe cambiare vita e trasferirsi assieme a loro a Miami, Piqué ovviamente si oppone e gli avvocati adesso sono al lavoro per trovare un compromesso difficilissimo sull'affidamento dei bambini. La colombiana non vuole saperne più niente dell'ex compagno. La prossima settimana, però, è previsto un incontro finale per cercare di trovare un accordo. È in quel momento che si deciderà come sarà il futuro della famiglia, che comunque vedrà Shakira e Piqué lontani per sempre.

