Belen e il segnale a Antonino Spinalbese dopo la puntata del Gf Vip: c'entra la loro storia

Mentre Antonino Spinalbese è impegnato al Gf Vip, Belen Rodriguez su Instagram sembra lanciare un segnale proprio rivolto a lui. Ora che la loro love story si è conclusa, resta l’amore per la figlia e un legame per questo indissolubile.

Belen e il segnale su Instagram

Belen, su Instagram, ha pubblicato la foto di due pagine di un libro che sta leggendo, che sembrano proprio rivolte al suo ex. Nella prima si legge: “La responsabilità illimitata che il figlio esige non deve essere mai confusa con il sacrificio del proprio diritto all'amore nel nome dei figli. Non è mai una buona cosa amputare una parte di sé, mutilare la propria vita offrendola, appunto, in sacrificio per chi amiamo”. Nella seconda invece: “Una coppia che decide di vivere insieme solo per il bene dei figli è una coppia senza desiderio [...] si può restare genitori sufficientemente buoni senza essere più una coppia amorosa”

Photo: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, ufficio stampa Mediaset Music: "Dream" from Bensound.com



Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Ottobre 2022, 11:01

