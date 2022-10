Stefano De Martino compra una nuova casa: ecco dove si trova (e la cifra da capogiro)

di Angela Casano

Stefano De Martino festeggia il suo compleanno nella sua nuova casa a Napoli. Il conduttore televisivo oggi, 3 ottobre, spegne 33 candelline e per l'occasione ha deciso di condividere con i follower una particolare novità sulla sua vita privata. Il ballerino ha, infatti, pubblicato un video in cui mostra un mazzo di chiavi che simboleggiano la nuova casa recentemente comprata, situata in una delle zone più suggestive dello stivale, a Posillipo.

La cifra da capogiro

Nello specifico, si tratta di una villa lussuosa immersa nel verda e ricca di comfort, tra cui un passaggio diretto in una spiaggia privata, mostrata dal ballerino nel Reel pubblicato su Instagram. A diffondere qualche indiscrezione in più è stato The Pipol Gossip, che ha parlato dell'ipotetica cifra, da capogiro.

La villa si trova all'interno di un parco privato, e il prezzo a cui il ballerino è andato incontro, stando ai dettagli diffusi dal media online, si aggira intorno ai due milioni di euro. Un regalo non indifferente, che il conduttore si è conquistato dopo anni di lavoro e gavetta.

Il post

Stefano per celebrare il suo compleanno ha condiviso sui social una foto in cui si mostra con occhiali e boccaglio, pronto a tuffarsi nelle meravigliose acque cristalline partenopee.

Poi, De Martino ha dato appuntamento a stasera con "Stasera tutto è possibile", e ha scritto: «Se non avete impegni sintonizzatevi, sarà un modo per festeggiare assieme! Non vi disunite. Vi abbraccio tutti».

