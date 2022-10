Gf Vip, Charlie Gnocchi a rischio squalifica: cosa è successo

Non c'è pace per questa nuova edizione del Grande Fratello Vip, nata sotto una cattiva stella. Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini e l'esclusione di Giovanni Ciacci per il caso di Marco Bellavia e il successivo abbandono di Sara Manfuso, potremmo presto assistere all'eliminazione di Charlie Gnocchi.

La ragione andrebbe ricercata in una delle conversazioni avute nelle ultime ore con Antonino Spinalbese. Parlando con l'ex compagno di Belen, il conduttore radiofonico ha detto: «Aveva il capello così. Ma ce li aveva ricci. Ma quel riccio da neg*o». Una di quelle parole vietate nella Casa Gf Vip e che nel 2020 costò la squalifica a Fausto Leali, che si era riferito in questi termini al coinquilino Enock Barwuah, fratello del calciatore italiano Mario Balotelli.

Non è dato sapere se questa esternazione costerà il posto a Gnocchi, quello che è certo è che in meno di una settimana sono stati quattro finora i concorrenti usciti e che Charlie potrebbe essere il prossimo se Alfonso Signorini stasera, giovedì 6 ottobre, deciderà di applicare con rigore le regole del programma.

