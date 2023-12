Veronica Peparini incinta, la pancia che cresce e il ritorno (a sorpresa) ad Amici

di Marta Goggi

Veronica Peparini e Andreas Muller aspettano due gemelle, la coppia è entusiasta per la gravidanza, anche se in questo periodo hanno vissuto il lieto evento anche con preoccupazione, dopo che i medici hanno rilevato alcune complicazioni.

La gravidanza

La coppia tiene sempre aggiornati i follower sugli sviluppi della gravidanza. Questa volta Andreas Muller ha pubblicato una foto in cui tiene la mano sulla pancia della Peparini, che sembra decisamente cresciuta.

Il ritorno ad Amici

Veronica Peparini questo pomeriggio è apparsa anche sullo schermo di Amici, programma in cui è stata giudice per diversi anni. La donna è stata accolta in studio con grande entusiasmo, sui social ha poi commentato: «Tornare ad Amici è sempre un piacere per tanti motivi, ma tornarci insieme alle nostre bimbe è stato magico! È dove tutto per me e Andre ha avuto inizio e tornare oggi così è un'emozione vera».

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Dicembre 2023, 16:12

