Amici 23, scoppia la polemica per un allievo: sembra pronto a lasciare la scuola

di Redazione web

In questi giorni sembra esserci un altro abbandono in vista nella scuola di Amici. Dopo che il cantante Samuspina ha lasciato il programma qualche giorno fa, questa volta sembra essere il turno di un ballerino, Simone. I maestri Celentano e Lo hanno riunito gli allievi di ballo per mostrare loro una clip che riprende Simone in un momento di crisi.

La clip e la polemica

Per la terza settimana consecutiva Simone è arrivato ultimo nella classifica, questa volta si è lasciato andare ad uno sfogo con i suoi compagni: «Mi rode il c**o perché sono arrivato ultimo», riferendosi alla classifica stilata da Anbeta, con cui il ballerino ha detto di non trovarsi d'accordo. La maestra Celentano ha rimporverato subito il ragazzo per queste affermaizoni: «Chi sei per dire che non sei d’accordo con la classifica?». Il richiamo è arrivato anche da Emanuel Lo, insegnante di Simone, che ha detto: «A giudicarvi sono stati tre professionisti con la P maiuscolo, è da tre settimane che arrivi ultimo. Anziché chiederti perché, te ne esci dietro dicendo queste cose. Dicendo che ti rode il c**o sei riuscito a risolvere? Roderebbe anche a me, ma mi chiederei perché per la terza volta mi succede questo». Poi Lo ha preso la decisione di sospendere la maglia a Simone, dicendo che trova necessario riflettere se sia il caso o meno che Simone rimanga nella scuola di Amici.

Il ballerino è quindi rientrato in casetta dove si è sfogato nuovamente con i suoi compagni: «Sto malissimo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Novembre 2023, 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA