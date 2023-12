Holy Francisco dopo l’eliminazione da Amici: «Un bacio a Rudy Zerbi». Lui risponde così

di Cristina Siciliano

La scuola di Amici 2023 nelle ultime ore ha salutato il cantante Holy Francisco, arrivato ultimo nella gara di canto, viene eliminato per decisione della sua insegnante Anna Pettinelli. A tale proposito, l'ex allievo, non appena è tornato a casa è riapparso sul suo profilo Instagram per lasciare un messaggio speciale e ringraziare coloro che gli sono stati vicino in questo periodo. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Holy Francisco

«È stato un bel percorso, pieno di alti e bassi che mi hanno aiutato a crescere e diventare "Uomo" - ha scritto Holy Francisco su Instagram -. Voglio ringraziare la redazione, la produzione e tutti gli autori che mi hanno sempre sostenuto e aiutato a rigare dritto nei momenti difficili. Un grande ringraziamento va ad Anna Pettinelli che mi ha dato l’opportunità di fare tutto ciò,sostenendomi sempre fino alla fine.

Di conseguenza non è tardato ad arrivare il commento di Rudy Zerbi a corredo del post pubblicato dal cantante. «Il bacio lo aspetto dal vivo sulla platea», ha commentato il coach di canto con l'aggiunta di un emoij che ride. Anche Anna Pettinelli ha commentato il post Instagram dell'ex allievo: «Non ti fermare mai. E quando avrai bisogno qui mi troverai», con l'aggiunta di un cuore rosso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Dicembre 2023, 17:32

