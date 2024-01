Amici 2023, flirt tra Giulia Stabile e Kumo? Un gesto sorprende i fan e chiarisce i dubbi

La scuola di Amici non crea solo grandi professionisti al suo interno, ma spesso e volentieri fa nascere e crescere amori in sala prova o dietro le quinte. Nelle ultime ore una vicenda inaspettata, che ha coinvolto un concorrente di Amici 23, ha fatto scalpore tra il pubblico del programma di Canale 5. La fidanzata di Kumo, uno dei cantanti in gara per il serale di Amici di Maria de Filippi, ha preso una decisione che ha lasciato sbigottiti i fan.

Il dettaglio sui social

Sembra che Alessia, questo il suo nome, abbia scelto di togliere il follow al "suo" Kumo. Un gesto che non è passato inosservato. Allo stesso tempo, i fan hanno iniziato a chiedersi il motivo per cui proprio Alessia sembra aver bloccato Giulia Stabile, ex di Sangiovanni e attualmente nella scuderia di professionisti di Amici 23.

ll tutto corredato da una story di Alessia che riportava delle frasi scritte da un anonimo: «Fuori moda, fuori forma, ho le corna dure». I followers di Kumo e di Giulia Stabile sono rimasti atterriti da questo gesto da parte di Alessia.

