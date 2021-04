Amici 20, Enula eliminata: «Da Gerry Scotti ad AmaSanremo, i miei provini prima del talent»

Ad Amici 20 l’eliminazione di Enula ha fatto molto parlare. Protagonista del talent condotto da Maria De Filippi, Enula nonostante la giovane età aveva già precedentemente provato ad entrare nel mondo della tv, da Gerry Scotti con "Io canto" e "AmaSanremo".

Amici 20, Enula dopo l'eliminazione

Enula, protagonista di Amici 20, ama la musica da sempre: “Sin da quando avevo due o tre anni canticchiavo canzoni – ha raccontato a “Oggi” - Quando ho imparato a scrivere, alle elementari, ho cominciato a scrivere testi, storie inventate, adoravo esprimermi, dire chi fossi, cosa pensassi, le mie idee. La scrittura poi è stata accompagnata dalla voce che grazie al cielo non è stonata”.

Da giovanissima ha provato a entrare a “Io canto” (“Avevo fatto i provini, ero stata presa, sono andata in trasmissione, mi sono seduta con i bambini, ma non ho cantato. Non riuscivo a cantare in pubblico, mi emozionavo tantissimo, sbagliavo le canzoni, sbagliavo il testo. Non ero pronta. Con il tempo sono riuscita a prendere coraggio e a farcela”) e prima di “Amici” ha provato con AmaSanremo: “È successo poco prima di Amici, mi sono presentata e mi hanno preso tra i primi 60, ma non sono andata oltre. Questa cosa mi aveva spezzato il cuore, mi dicevo: “Non farò più niente”. In quel momento lì pensavo di essere distrutta. E invece la vita è sempre pronta a sorprenderci”.

Dopo l’eliminazione da “Amici” qualche paura Enula l’ha avuta: “Non esci solo da una scuola, ma anche da un talent. La paura era: “Esco di qui e cosa succederà? Sparirò? Andrò avanti?”. Io sono sempre Enula, ma è come tornare da un viaggio in un posto dove hai trascorso tanto tempo e trovare una nuova realtà. Già prima che entrassi mi chiedevo “chissà se riusciranno a capirmi, a capire il mio mondo”…”.

