Lotteria Italia, la tradizione batte la crisi: vendite biglietti verso quota 6,6 milioni, +10% rispetto al 2022

Lei, la Lotteria Italia, c'è sempre. E non c'è crisi o mutamento che possano intaccarla, perchè è incastonata nella tradizione del nostro Paese. Una tradizione che resiste dal 1957 e che in questa edizione fa segnare un aumento delle vendite dei biglietti pari al 10%, alla faccia della nuova era del gaming, tutta tecnologia, velocità e premi ultramilionari. Secondo quanto apprende Agipronews, si va verso i 6,6 milioni di biglietti venduti e non è ancora un dato definitivo.

La Regione leader è la Lombardia poi Lazio e Campania. Buon incremento delle vendite online che comunque rappresentano meno dell'1,5% delle vendite. Un'immediata inversione di tendenza rispetto al 2022, quando le vendite avevano registrato un lieve calo (-5%) pur superando i 6 milioni di tagliandi. I biglietti venduti nel nostro Paese in largo e in lungo – dalle piccole ricevitorie di provincia fino alla carezza magica degli Autogrill – dimostrano come questo rito ad estrazione non sia più considerato un freddo 'gioco con vincita in danaro' ma qualcosa di più. Molto di più.

La Lotteria Italia è parte di noi, della gioiosa parentesi delle feste alla fine di un altro anno difficile per le famiglie italiane, tra rincari, precarietà e scarsa stabilità economica. La Lotteria Italia è, davvero, una piccola via di fuga dai problemi del quotidiano.

TRA COVID E CRISI, LA LOTTERIA RESISTE – Nel grafico che raccoglie i dati di vendita degli ultimi cinque anni c'è un dato importante di cui tenere conto: nel 2020, lo scoppio della pandemia e le conseguenti chiusure hanno rallentato il commercio mondiale, e con esso anche la stessa Lotteria Italia. Una frenata che appare tutto sommato contenuta, però, se si pensa che nel periodo di lockdown e delle famose “zone a colori”, i tagliandi staccati sono stati 4,6 milioni. Merito dell'online? Mica tanto, perché i biglietti virtuali sono stati soltanto 105mila (94mila rispetto all'anno passato). Poi, messo alle spalle la pagina nera della pandemia, ecco le vendite tornare nel 2021 a 6,4 milioni, poco meno delle edizioni del 2018 (6,9 di biglietti venduti) e 2019 (6,7).

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 14:52

