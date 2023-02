Vomito e dolori allo stomaco, va all'ospedale ma la dimettono (2 volte) senza diagnosi. Poi la notizia choc: «È morta un anno dopo»

Una mamma di 56 anni è morta di tumore dopo essere stata dimessa due volte dal Sandwell Hospital di West Bromwich, nel Regno Unito, senza la corretta diagnosi. A tre anni dal decesso della donna, sono arrivate le scuse del servizio sanitario nazionale alla famiglia. «Si tratta di un caso di negligenza», hanno comunicato.

Vertigini e herpes, mamma di 33 anni pensa di soffrire di "baby brain" ma riceve la diagnosi choc: «Morta in 6 mesi»

C'è posta per te, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono il "regalo" di Ida: «Il tumore mi ha cambiato, devo chiedere scusa»

Il racconto

Baljeet Kaur è stata per la prima volta al pronto soccorso con forti dolori, vomito e sanguinamento rettale nel gennaio 2019. Dopo una radiografia è stata dimessa. Un mese dopo la donna si è ripresentata all'ospedale e ha subito lo stesso trattamento. Nessuno si è accorto della massa tumorale che stava crescendo nel suo intestino, fino all'aprile dello stesso anno. Dopo numerose visite, è arrivata la corretta diagnosi di quel male che la stava tormentando, tumore all'intestino. La donna è stata operata, ma è morta nel febbraio 2020, meno di un anno più tardi.

Dopo la sua morte, la famiglia ha fatto causa all'ospedale. Secondo i legali, una corretta diagnosi avrebbe evitato a Baljeet Kaur almeno tre mesi di atroci sofferenze. La figlia ha risposto alle scuse del servizio sanitario nazionale: «Perdere la mamma meno di un anno dopo la sua diagnosi è stato davvero straziante e qualcosa per cui non eravamo in alcun modo preparati», le sue parole riportate dall'Independent. Jennifer Shipley, avvocato specializzato in negligenza medica presso Irwin Mitchell che rappresenta la famiglia, ha dichiarato: «Gli ultimi due anni sono stati comprensibilmente incredibilmente difficili per loro, li hanno passati a chiedersi se si sarebbe potuto fare di più».

Stuprata in un locale a Capodanno dove lavorava come cameriera: arrestato un collega 37enne https://t.co/MRHdlR4PN2 — Leggo (@leggoit) February 7, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Febbraio 2023, 14:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA