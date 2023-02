C'è posta per te, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono il "regalo" di Ida: «Il tumore mi ha cambiato, devo chiedere scusa»

C'è posta per te, la puntata comincia con Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta. Sono loro il "regalo" di Ida alla sua famiglia. La ragazza ha scoperto di avere il tumore al seno, la malattia l'ha cambiata. «Ho cominciato a maltrattare tutti, devo chiedere scusa a mia madre, mio padre e mia sorella», ha detto la ragazza.

Sanremo 2023, Ornella Vanoni ospite nella serata finale del Festival: l'annuncio di Amadeus al TG1

Vertigini e herpes, mamma di 33 anni pensa di soffrire di "baby brain" ma riceve la diagnosi choc: «Morta in 6 mesi»

Maria De Filippi presenta la prima storia della serata. «La storia di un regalo». Quello di Ida alla sua famiglia. La ragazza è malata di tumore, ma ha chiesto l'aiuto di Maria per chiedere scusa alla sua famiglia. Il motivo? «Mi sono comportata male e non lo meritavano», dice. Per farsi perdonare ha avuto il supporto di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, primi ospiti vip della puntata del 4 febbraio. «Se mi fa impressione essere chiamata moglie? Devo dire che è molto strano. C'è un po' di magia in più. Ci sentiamo sempre dei giovincelli. Moglie è un nome e un cambio importante». Matteo Giunta le ha fatto eco: «C'è un brivido in più».

Il racconto di Ida

Ida ha scoperto la malattia nel 2020. Mentre faceva la doccia ha sentito una pallina vicino al seno. La diagnosi è stata quella peggiore, tumore al seno. I genitori per lei si sono annullati, la madre ha smesso di laverare. Ida, travolta dalla paura di morire, si è sfogata su di loro maltrattandoli. Racconta le lacrime quando i capelli sono caduti per via della chemioterapia e la famiglia che le dava forza. Quindi aggiunge: «Ho la fortuna di essere guarita e di poter guardare indietro. L'unica cosa positiva sono mia madre, mio padre e mia sorella».

«Io devo delle scuse ad ognuno di voi, perché se io ho affrontato l'inferno voi l'avete affrontato insieme a me - dice ancora Ida -. So che sono stata insopportabile, so che avete passato le giornate a convincermi a non rasarmi i capelli a zero e a non mollare le terapie. Vi chiedo scusa davanti a tutti. Vi prometto che proverò a smettere di fumare, perché ve lo devo e perché lo voglio».

Il regalo finale

Così è arrivato il momento del regalo, entrano Federica Pellegrini e Matteo Giunta. «Ci avete fatto emozionare. Ci siamo sposati da poco e per noi siete un esempio. È nelle difficoltà che si vede la famiglia, nelle difficoltà vorremmo essere forti come voi. Vi faccio i complimenti. Siete una forza. Anche noi abbiamo due belle famiglie, la vostra storia è terribile, comune alla nostra famiglia. La sfiga ci vede benissimo e può metterci in difficoltà, ma se dietro si hanno persone che ci stanno vicino, si riesce a superare anche quello».

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Febbraio 2023, 22:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA