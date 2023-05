Vive sott'acqua da 74 giorni: l'impresa (record) di Joe Duturi che punta ai 100

di Redazione web

E' rimasto sott'acqua per 74 giorni, un record assoluto, ma Joseph Dituri punta a raggiungere i 100 giorni. Non si tratta di un'impresa da guinness, ma una missione scientifica quella intrapresa dal 55enne docente di Ingegneria Biomedica presso l'Università della Florida, che nella Jules Undersea Lodge, sta studiando una serie di effetti sul corpo umano, esposto per un lungo periodo all'interno di un ambiente sottomarino non pressurizzato.

Progetto scientifico

Si chiama Project Neptune 100, il progetto in cui ha preso parte Dituri, che sta vivendo in una specie di mini appartamento di 55 metri quadrati nel cuore di una laguna nell'arcipelago delle Florida Keys, negli Stati Uniti. Il professore vive ad una profondità di 9 metri, dove l'acqua esercita una pressione sull'aria pari al doppio di quella che si sperimenta sulla superficie terrestre a livello marino.

Per amore della scienza

A quella profondità Dituri sta comunque sperimentando cambiamenti fisiologici, che in seguito saranno oggetto di studio da parte dei medici che seguono il progetto; nello specifico la pressione iperbarica per brevi periodi di tempo avrebbe come effetto positivo, la capacità di accelerare la guarigione delle ferite, ed ancora ci sono studi sulla possibilità di recuperare lesioni cerebrali, e processi migliorativi sull'invecchiamento e longevità.

Manca il sole

Non mancano gli effetti negativi, come la mancanza di esposizione alla luce solare, principale responsabile della sintesi di vitamina D, motivo per cui sta assumendo integratori e facendo lampade UV.

