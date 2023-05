Listeria e salmonella, tre salumi ritirati dal mercato: l'avviso del Ministero della Salute. Ecco marca e lotto

di Redazione web

Tre salumi sono stati richiamati dalle aziende produttrici ed il ministero della Salute ne ha disposto il ritiro per rischio microbiologico. Tracce di salmonella e listeria sono state riscontrate all'interno dei tre salumi: Bastone di salame dolce 250 gr (lotto L859(1369)) e filone di salame confezione da 250 grammi (lotto 99L1369) prodotti da Salumificio Colombo Luigi Srl e salame nostrano dolce Mariga (lotto di produzione n.41 del 2023). Gli avvisi di sicurezza sono stati pubblicati sul sito ministeriale con tutte le specifiche.

Rischio alimentare

Nel salame nostrano dolce Mariga, prodotto a Vicenza sono state individuate tracce di listeria, un batterio che si manifesta in genere con sintomi gastrointestinali e può risultare grave in donne in gravidanza e persone immunocompromesse, mentre nel bastone di salame dolce e del filone di salame del Salumificio Colombo di Lecco, sono state rilevate tracce di salmonella, che provoca febbre e sintomi gastrointestinali. Se vi trovate in casa salami di questo tipo, non si devono consumare e devono essere riportati al punto vendita. Sul sito del ministero della salute ci sono anche le foto dei prodotti citati. Qui il link al sito.

