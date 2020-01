Virus Cina, epidemia a Wuhan: «Non venite». Sale il livello del rischio in Ue, primo contagio a Hong Kong

dalla città di Wuhan : «Non venite». Nel frattempo sale il livello del rischio anche in Ue e c'è il primo caso di contagio anche a Hong Kong . La città cinese di Wuhan , epicentro del focolaio del virus simile alla Sars , ha esortato tutti a tenersi lontani, cancellando un importante evento del capodanno cinese , proprio nel tentativo di contenere l' epidemia La malattia si sta diffondendo mentre centinaia di milioni di persone viaggiano in treni, aerei e autobus in tutta la

per riunirsi con amici e parenti per le vacanze del

, che inizia venerdì. Il sindaco di Wuhan Zhou Xianwang ha esortato i residenti a non lasciare la città e i visitatori a evitarla, in modo da ridurre la possibilità di trasmissione.

Confermati 440 casi in Cina. Le autorità sanitarie cinesi hanno annunciato oggi la presenza di 440 casi confermati di polmonite causata dal nuovo coronavirus (2019-nCoV) in 13 regioni. Secondo Li Bin, vicedirettore della Commissione nazionale della sanità in conferenza stampa, le infezioni rilevate hanno causato nove decessi, tutti nella provincia di Hubei in Cina centrale. Per quanto riguarda i contagi all'estero, c'è un caso confermato in Giappone, tre in Thailandia e uno in Repubblica di Corea. I dati della Commissione rivelano che sono stati rintracciati in totale 2.197 contatti ravvicinati. Tra questi, 1.394 sono sotto osservazione medica, mentre altri 765 sono stati dimessi. Gli esperti hanno anche affermato che la trasmissione respiratoria è la via principale di contagio e che il virus è suscettibile alla mutazione, che aumenterà i rischi di diffusione.



Un totale di 15 rilevatori termici sono stati installati nell'aeroporto internazionale di Wuhan Tianhe e 20 rilevatori termici sono stati installati in tre grandi stazioni ferroviarie della città. Secondo Li, la città monitorerà e controllerà rigorosamente anche i mercati dei contadini, i supermercati e i ristoranti, oltre a inasprire le misure di repressione del commercio di animali selvatici. Il vicedirettore ha aggiunto che gli incontri pubblici saranno limitati e i viaggi non necessari per entrare e uscire da Wuhan saranno sospesi. «Dovremmo prestare la massima attenzione alla situazione della polmonite che si sta diffondendo al di fuori di Wuhan», ha aggiunto Li. Gao Fu, responsabile del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha affermato che finora non ci sono prove che dimostrino che sia emerso un super-diffusore, o un portatore di virus altamente contagioso. Secondo il responsabile, sulla base delle prove attuali, il virus è stato originato da animali selvatici venduti in un mercato di frutti di mare di Wuhan. Li Bin afferma che in conformità con le leggi e i regolamenti si adottano misure di quarantena nei porti di entrata e di uscita.