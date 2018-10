Prova a violentare sua figlia 14enne, la moglie lo uccide e finisce in carcere

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

dopo che provò aviene liberata dopo un mese di carcere., una donna di Berazategui, in Argentina, ha subito confessato il delitto, dicendo di aver ammazzato il marito dopo averlo sorpreso mentre provava a violentare la loro figlia di 14 anni.La donna resta comunque indagata per l’omicidio del marito,, 38 anni, ma ha potuto riabbracciare i suoi tre bambini, dopo aver provato a difendere una di loro. A sostenerla nella sua battaglia, come riporta anche la stampa locale , c'è l'associazione Futura, che la sta difendendo continuando a ribadire che quanto fatto è stato al solo scopo di mantenere l'integrità della figlia minorenne.Il marito sarebbe stato letteralmente ossessionato dalla 14enne che la donna aveva avuto da una relazione precedente. Lui non ne aveva mai fatto mistero ma Soledad, che aveva anche avuto un bimbo di 4 anni dal marito, non lo avrebbe mai creduto capace di fare una cosa simile. Una sera tornando ha casa lo ha visto sopra di lei, mentre la toccava e provava ad avere un rapporto sessuale, a quel punto non ha più potuto controllarsi e lo ha ucciso strozzandolo con la manica di una giacca.