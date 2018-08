Viene operato per l'asportazione delle tonsille, due giorni dopo muore a soli 4 anni

Giovedì 9 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un'definita di routine quella alle, ma qualcosa è andato storto e il piccolo Logan èIl bambino era stato sottoposto all'intervento dopo ripetuti episodi di tonsillite, così, come spesso accade soprattutto ai bambini, i medici avevano stabilito che sarebbe stato meglio asportare le tonsille.Logan Solheim sembrava stare bene ed è stato dimesso poche ore dopo, ma una volta tornato a casa sua, sul Wirral, nel Merseyside, ha iniziato a stare male. Il bambino ha cominciato a vomitare sangue, aveva problemi respiratori, così la mamma ha chiamato un'ambulanza ed è stato nuovamente ricoverato, ma due giorni è morto a causa di gravi e irreparabili danni cerebrali.Come riporta il Liverpool Echo , il bambino ha avuto un arresto cardiaco poco prima dell'arrivo dei paramedici. Secondo il risultato dell'autopsia Logan ha sviluppato una violenta emorragia dopo l'operazione, una complicazione che può subentrare in questo tipo di interventi ma è decisamente rara. Il medico che ha operato il bambino ha detto di essere stata più che sicura dell'intervento, che non aveva avuto complicanze e nel post operatorio tutto era secondo i parametri. Le autorità hanno risonosciuto che tutto è stato svolto secondo le procedure e che quanto accaduto a Logan, purtroppo, è stata una tragica fatalità.