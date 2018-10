Martedì 30 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lui, ma è nata una. Così un uomo, deluso dal sesso della, ha preso una decisione terribile:, ad una coppia che sognava un figlio da anni ma non ne aveva mai avuto uno. La scioccante storia viene dalla Cina, dove una bimba della provincia di Zhejiang a soli 10 giorni di vita è stata venduta per una cifra equivalente aLa coppia acquirente abita a oltre mille chilometri dai genitori biologici: il padre della bambina l’ha venduta perché non voleva una femmina ma un maschio. Ad accorgersi di tutto è stata la nonna paterna della piccola, che ha allertato le autorità: la polizia ha rintracciato i protagonisti della storia e ha arrestato sia il papà sia i genitori che l’avevano comprata.Secondo la legge cinese, la vendita di donne e bambini è punibile con una pena fino a 10 anni di carcere, ma a volte anche con ergastolo o condanna a morte: la polizia è intervenuta prontamente per paura che la piccola finisse in una tratta di minori, ma gli acquirenti erano solo due genitori vogliosi di avere un figlio. Xiaohui, l’uomo che l’aveva venduta, ha ammesso le sue colpe: la bimba è tornata tra le braccia di sua madre e di sua nonna.