Sei casi di variante brasiliana in Gran Bretagna: è la prima volta. Contagio in calo, venti milioni di vaccinati

Sei casi di variante brasiliana sono stati identificati nel Regno Unito. È la prima volta che questo tipo di variante viene identificata in Gran Bretagna. Due dei casi provengono da una famiglia nel South Gloucestershire, con una storia di viaggi in Brasile. Il terzo caso è attualmente in corso un'indagine. Altri tre casi sono stati identificati in Scozia. La variante P.1, rilevata per la prima volta dagli scienziati a dicembre in circolazione a Manaus, nel nord del Brasile, si pensa sia simile alla variante sudafricana nell'evasione dei vaccini.

I nuovi casi calano del 40%

Il numero di nuovi casi di Covid-19 nel Regno Unito è sceso del 40% nell'ultima settimana, e i decessi sono diminuiti di un terzo. Lo indicano i dati ufficiali, citati dal Daily Mirror. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 6.035 nuovi casi, l'aumento giornaliero più basso dallo scorso settembre. I morti sono stati 144. Circa 20 milioni di britannici hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino anti-Covid.

Venti milioni di vaccinati

Il ministro della Sanità, Matt Hancock, ha celebrato il traguardo raggiunto dal Regno Unito, che ha superato i 20 milioni di vaccinati anti Covid, parlando di «un magnifico risultato per il Paese». «Sono assolutamente felice per il fatto che oltre 20 milioni di persone siano state vaccinate in tutto il Regno Unito, è assolutamente fantastico»ha aggiunto in un video pubblicato su Twitter. «Voglio ringraziare ogni singola persona che si è fatta avanti per vaccinarsi perché sappiamo sempre con maggiore certezza che la vaccinazione protegge i singoli e la comunità ed è strada attraverso la quale tutti noi possiamo venirne fuori», ha aggiunto il ministro. Il Regno Unito è secondo solo ad Israele per il numero di vaccinazioni pro capite.

