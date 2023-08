Valentina, trovata morta la 17enne scomparsa: l'ex fidanzatino l'ha sepolta in spiaggia. «Amore tossico» diceva alle amiche L'accusa chiederà il massimo della pena per il giovane. La pena più lunga per un minore è di 5 anni, fatta eccezione per i reati di omicidio aggravato per femminicidio, per i quali può arrivare a 10 anni