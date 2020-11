Usa 2020, eletta prima senatrice transgender della storia: Sarah McBride, 30 anni, trionfa in Delaware

Sarah McBride entra ufficialmente nella storia degli Stati Uniti perché è diventata la prima senatrice apertamente transgender nella storia degli Stati Uniti. È stata eletta con l'86% dei voti a distanza (absentee) nel Delaware diventando così il politico trans di più alto profilo negli Usa. Intanto, è sempre un testa a testa tra Joe Biden e Donald Trump.

«Chiunque si preoccupi che la propria realtà e i propri sogni si escludano a vicenda, sappia che il cambiamento è possibile. Sappia che la sua voce è importante. Sappi che puoi farlo anche tu»», ha scritto McBride sul suo account Twitter. E poi ancora: «Ce l'abbiamo fatta, grazie».

We did it. We won the general election.

Thank you, thank you, thank you.

— Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2020