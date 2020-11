Kamala Harrys, l'appello dell''Obama donna' vice di Joe Biden: «Onorate il sacrificio degli antenati»

In queste ore occhi puntati anche su Kamala Harris. La vittoria di Joe Biden alle presidenziali Usa, non rappresenterebbe solo la sconfitta di Donald Trump, presidente uscente, ma anche l'entrata nella scena politica della sua vice, una donna e la prima afroamericana a ricoprire un incarico simile. Il suo soprannome e' l'"Obama donna", e la sua corsa si è guadagnata l'attenzione dei media di tutto il mondo.

Leggi anche > Elezioni Usa 2020, Melania Trump e Jill Biden: chi sono le aspiranti first lady

IL PROFILO La senatrice Kamala Harris, 54 anni, è stata procuratrice di San Francisco prima e della California poi. Nel 2016, l'anno della vittoria di Donald Trump, conquista il senato americano e subito dichiara 'guerra' al tycoon, che a suo avviso non e' l'America o almeno la sua America. In senato il prestigio e la sua statura politica si affermano immediatamente: i suoi 'interrogatori' all'ex ministro della Giustizia Jeff Sessions durante varie audizioni diventano virali e la accreditano davanti a un pubblico democratico a caccia di un volto nuovo per il partito. Da qui la decisione di provare a correre per la Casa Bianca: nonostante ci metta tutta se stessa non ce la fa ed è costretta a ritirarsi, affermandosi però come una delle rivali più agguerrite di Biden nel corso delle primarie. È salito alle cronache l'aspro confronto fra i due nel corso di uno dei dibattiti, durante il quale ha rinfacciato a Biden di essersi compiaciuto della collaborazione con due senatori segregazionisti negli anni '70.



L'OBAMA DONNA Il soprannome ingombrante di "Obama donna" non sembra averla mai spaventata, anzi la senatrice si è sempre mostrata pronta a raccogliere le sfida. L'ex presidente non ha mai nascosto la sua ammirazione per Harris, ma nonostante questo lei ne ha preso le distanze sulla politica delle espulsioni degli immigrati illegali. La sua scalata alla Casa Bianca era sta annunciata nel giorno di Martin Luther King, facendo la storia. Una storia che potrebbe ripetersi: Harris può diventare la prima donna afroamericana vice presidente.

L'ELECTION DAY «Oggi penso agli antenati che, di fronte all'ingiustizia e al pericolo, hanno messo in gioco la loro vita e si sono battuti per i loro diritti. Onorate il loro sacrificio votando prima della chiusura dei seggi». Lo ha scritto su Twitter la candidata democratica alla vice presidenza, Kamala Harris, rinnovando l'invito a votare.

Today I’m thinking about the ancestors who, in the face of injustice and danger, put their lives on the line and fought for their rights. Honor their sacrifice by voting before polls close: https://t.co/VbrfuqVy9P — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 3, 2020

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 01:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA