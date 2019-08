L'Uragano Dorian arriverà in Florida nel fine settimana con categoria 4 e scatta l'allerta

Venerdì 30 Agosto 2019, 14:03

Il centro statunitense per gli uragani prevede cheuando colpirà la, probabilmente domenica. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, intervenendo alla radio di Fox, ha dichiarato che la Florida sarà "pronta" per Dorian.«È qualcosa di molto importante per me essere qui», ha detto il presidente ai giornalisti alla Casa Bianca dopo aver annullato il suo viaggio in Polonia. «La tempesta sembra che potrebbe essere davvero molto grande." Il centro meteo afferma che le tempeste di categoria 4 possono causare danni "catastrofici" e Dorian potrebbe avere un impatto notevole sulle grandi città dello stato e sulle destinazioni turistiche più popolari. Le autorità hanno annullato alcuni voli commerciali, pianificato le precauzioni nei siti di lancio di razzi lungo la costa spaziale e si sono preparate a distribuire sabbia ai residenti per i sacchi di sabbia prima dell'arrivo della tempesta. "Tutti i residenti, in particolare quelli lungo la costa orientale, devono essere preparati per possibili impatti".Dorian, dopo aver spazzato le isole dei Caraibi senza arrecare gravi danni, dovrebbe colpire le Bahamas e gli Stati Uniti sud-orientali con pioggia, venti forti e onde pericolose per la vita nei prossimi giorni. Lungo la costa orientale della Florida, i governi locali hanno iniziato a distribuire sacchi di sabbia, la popolazione si è affrettata a fare scorta di cibo, compensato e altre forniture di emergenza nei supermercati e nei negozi di ferramenta e gli automobilisti hanno riempito i serbatoi e riempito le taniche di carburante.